WP видит готовность Зеленского вывести ВСУ из ДНР

Зеленский впервые дал понять, что готов вывести свои войска из Донбасса, пишет The Washington Post, анализируя озвученные им 20 пунктов мирного плана, которые устроят Киев.

Зеленский говорит, что территориальный вопрос самый сложный, но он согласен на компромисс от США - свободную экономическую зону в Донбассе. Она может быть принята путем референдума, но также утверждена решением Рады, о чем говорится в полной версии мирного плана. Издание считает, что Зеленский хочет создания такой зоны в Донбассе, лишь бы Россия вывела свои войска. Правда, признает, что все это маловероятно: киевский диктатор претендует на российский регион.

Как пишет Bloomberg, Кремль намерен добиваться существенных правок в этот план, который в Москве рассматривают лишь как "отправную точку" для возможных переговоров. Текущая редакция документа не учитывает ряд ключевых требований России.