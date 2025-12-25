Число потерпевших в деле экс-главы свердловского ПВС МВД уменьшилось с 23 тысяч до 208 человек

Количество потерпевших в деле экс-главы свердловского ПВС МВД Александра Луканина и управляющей ООО "УМЦ" Олеси Павлюк уменьшилось с 23 тыс. до 208 человек. Накануне гособвинение передало защите скорректированное обвинительное заключение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что еще в августе сторона защиты потребовала вернуть дело обратно прокурору, так как в материалах допущены существенные нарушения. Якобы дело было возбуждено без заявления пострадавших, из 23 тыс. 922 потерпевших допрошено только 208, переводчик иностранцам не предоставлялся, в обвинительном заключении дублируются имена потерпевших, а протоколы допроса подписаны следователями. В связи с этим, на последнем заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга сторона защиты ходатайствовала о возврате материалов дела и обвинительного заключения прокурору.

По версии следствия, Луканин обвиняется по п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Якобы, с 1 января по 31 декабря 2023 года он давал указания подчиненным оформлять документы иностранцам для выдачи и переоформления 7 тыс. 571 патента, полученных от ООО "УМЦ". Сумма ущерба составила не менее 31 млн рублей, однако, несмотря на мнение следователей, что работы проводились без предоплаты, сторона защиты якобы доказала факт оплаты этой суммы со стороны ООО "УМЦ".

Как передает "Ъ-Урал" слова адвоката Владислава Идамжапова, изменении фабулы по статье за мошенничество потянет за собой и изменение по ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом". На последнем заседании адвокат ходатайствовал об отложении дела для ознакомления с новым обвинительным заключением.