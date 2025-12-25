Число потерпевших в деле экс-главы свердловского ПВС МВД уменьшилось с 23 тысяч до 208 человек

25 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Число потерпевших в деле экс-главы свердловского ПВС МВД уменьшилось с 23 тысяч до 208 человек

Количество потерпевших в деле экс-главы свердловского ПВС МВД Александра Луканина и управляющей ООО "УМЦ" Олеси Павлюк уменьшилось с 23 тыс. до 208 человек. Накануне гособвинение передало защите скорректированное обвинительное заключение по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Напомним, что еще в августе сторона защиты потребовала вернуть дело обратно прокурору, так как в материалах допущены существенные нарушения. Якобы дело было возбуждено без заявления пострадавших, из 23 тыс. 922 потерпевших допрошено только 208, переводчик иностранцам не предоставлялся, в обвинительном заключении дублируются имена потерпевших, а протоколы допроса подписаны следователями. В связи с этим, на последнем заседании в Кировском районном суде Екатеринбурга сторона защиты ходатайствовала о возврате материалов дела и обвинительного заключения прокурору.

По версии следствия, Луканин обвиняется по п. "е" ч.3 ст.286 УК РФ "Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности". Якобы, с 1 января по 31 декабря 2023 года он давал указания подчиненным оформлять документы иностранцам для выдачи и переоформления 7 тыс. 571 патента, полученных от ООО "УМЦ". Сумма ущерба составила не менее 31 млн рублей, однако, несмотря на мнение следователей, что работы проводились без предоплаты, сторона защиты якобы доказала факт оплаты этой суммы со стороны ООО "УМЦ".

Как передает "Ъ-Урал" слова адвоката Владислава Идамжапова, изменении фабулы по статье за мошенничество потянет за собой и изменение по ст. 174.1 УК РФ "Легализация денежных средств или имущества, полученных преступным способом". На последнем заседании адвокат ходатайствовал об отложении дела для ознакомления с новым обвинительным заключением.

Теги: Луканин, ПВС МВД, суд, прокуратура, потерпевший


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.08.2025 10:30 Мск Дело главы свердловского ПВС МВД Луканина хотят вернуть обратно прокурору

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети