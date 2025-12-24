Россияне-миллениалы не ждут от 2026-го ничего хорошего

Россияне пессимистично оценивают итоги 2025 года, хотя и не так плохо, как в 2020-м или 2022-м – к такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Сейчас индекс итогов года составляет -35 пунктов, тогда как пять лет назад было -80 пунктов, в 2022 году было -69 пунктов.

И традиционно ожидания от будущего оптимистичнее: индекс ожиданий составляет 25 пунктов (против -6 в 2022 году). В прошлом году индекс составлял 15 пунктов. "При сохранении негативного восприятия текущей ситуации россияне в этом году стали чаще допускать (или верить, надеяться?) будущие улучшения, но делают это все еще с осторожностью", - отмечают социологи.

Зумеры и поколение альфа выглядят в опросе более оптимистичными и при подведении итогов, и при взгляде в будущее. А вот миллениалы, особенно старшие, наиболее критично настроены как к прошлому, так и к будущему.