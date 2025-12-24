В 2025 году 417 тысяч россиян пошли на военную службу по контракту

Порядка 417 тыс. человек в 2025 году заключили контракт с Минобороны на прохождение военной службы, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, более 36 тыс. человек вступили в добровольческие формирования и отправились на СВО.

На прошлой неделе во время "прямой линии" президент России Владимир Путин впервые озвучил число человек, находящихся в зоне СВО: "Вот сейчас мы живём в условиях проведения специальной военной операции. У нас 700 тысяч человек в зоне СВО".

Также накануне начальник управления администрации президента по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что из зоны СВО вернулись около 167 тыс. ветеранов боевых действий.