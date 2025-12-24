В Госдуме пообещали не блокировать Telegram до перехода всех в MAX

Telegram не будет полностью заблокирован в России до тех пор, пока ключевые каналы мессенджера не перейдут на государственную платформу МАХ.

Такое заявление сделал председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. По его словам, в Telegram работают многочисленные популярные "правильные" каналы, в том числе иностранные и российские, которые "освещают правильно нашу повестку". В их развитие, как указал парламентарий, были вложены значительные силы и средства, поэтому простое отключение сервиса лишило бы аудиторию привычных источников информации, сообщают "Ведомости".

Позже Боярский подтвердил РБК, что вопрос о полной блокировке пока не стоит. Он предложил рассматривать Telegram как социальную сеть, где созданы и раскручены инвестиционноемкие проекты — каналы.

Напомним, подан иск к РКН и Минцифры из-за ограничений звонков в мессенджерах.