Орешкин: Перенос столицы из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта

Перенос столицы России из Москвы в Сибирь не даст ожидаемого эффекта, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

По его мнению, в первую очередь нужно развивать центры экономической активности и центры, привлекательные с точки зрения условий для жизни и развития новых рабочих мест. Также необходимо инвестировать в инфраструктуру региона, считает Орешкин. Об этом передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что идея переноса столицы РФ в Иркутск не осуществима. Его попросили прокомментировать направленное Владимиру Путину письмо историка из Якутии Афанасия Николаева с предложением включить в предвыборную программу пункт "о переносе столицы в Иркутск". По его мнению, это позволит "обеспечить сбалансированное развитие европейской и азиатской части России".