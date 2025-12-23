Путин поручил заняться изучением русского народа

Министерство науки и высшего образования совместно с Российской академией наук разработает и утвердит комплексную программу научных исследований, связанных с всесторонним междисциплинарным этнографическим изучением государствообразующего русского народа. Такое поручение дал президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям. Реализация программы должна быть рассчитана на 2026–2028 гг.

Ранее Путин не раз подчеркивал важность русских, без которых не может быть России и Русского мира. По его убеждению, русские - это не просто национальность, а историческая и культурная идентичность. И русским может быть любой в России.