"Мы целый год принимали хорошие законы": депутаты Госдумы закончили сессию и разошлись по домам

В Госдуме сегодня прошло последнее заседание осенней сессии. До выборов в нижнюю палату парламента остается одна сессия.

Загружать себя народные избранники не стали – приняли четыре законопроекта и одобрили постановление, которым сами себя уже отпустили по домам: на так называемую "региональную неделю". Предполагается, что до 30 декабря депутаты будут работать на местах с избирателями.

"Мы целый год принимали хорошие законы. С 24 по 30 декабря предлагается установить период работы с избирателями – объявляется региональная неделя", - бодро заявила заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Раиса Кармазина.

Самым значимым из одобренных сегодня законопроектов можно назвать закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг. Для должностных лиц максимальный штраф увеличивается с 4 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Для юридических — с 40 тыс. руб. до 500 тыс. руб. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

Володин, выступая с напутственным словом по итогам сессии, много благодарил Путина: "У нас многое получается, потому что президент уделяет много внимания развитию парламентаризма. Президент много встречается с лидерами фракций. Для нас это очень важно, потому что в этом случае парламент развивается, а мы повышаем свою эффективность".

По словам спикера, в 2025 году 588 федеральных законов принято, 71% из них – прямого действия (это самый высокий процент за последнее время). На развитие экономики направлены 118 принятых законов, 82 – на социальную политику, 55 – оборона и безопасность, 162 – госстроительство, 91 – бюджет и налоги. 70,2% всех принятых законов поддержано всеми фракциями. 30 законов принято в интересах участников СВО и их семей.

За год в Госдуму внесено 1303 законопроекта, из них депутатами – 551, совместно с сенаторами – еще 277; правительством – 264, региональными заксобраниями – 143.

Завершил Володин свое выступление словами: "У политиков отпусков не бывает, за работу, товарищи!". И все тут же разошлись.