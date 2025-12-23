"Мы целый год принимали хорошие законы": депутаты Госдумы закончили сессию и разошлись по домам

23 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС пересмотрел дело Долиной

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика В России
Фото: Накануне.RU

"Мы целый год принимали хорошие законы": депутаты Госдумы закончили сессию и разошлись по домам

В Госдуме сегодня прошло последнее заседание осенней сессии. До выборов в нижнюю палату парламента остается одна сессия.
Читайте также:

Загружать себя народные избранники не стали – приняли четыре законопроекта и одобрили постановление, которым сами себя уже отпустили по домам: на так называемую "региональную неделю". Предполагается, что до 30 декабря депутаты будут работать на местах с избирателями.

"Мы целый год принимали хорошие законы. С 24 по 30 декабря предлагается установить период работы с избирателями – объявляется региональная неделя", - бодро заявила заместитель председателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Раиса Кармазина.

Самым значимым из одобренных сегодня законопроектов можно назвать закон об увеличении штрафов за навязывание дополнительных услуг. Для должностных лиц максимальный штраф увеличивается с 4 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Для юридических — с 40 тыс. руб. до 500 тыс. руб. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, чаще всего с навязыванием допуслуг граждане сталкиваются при покупке авиа- и железнодорожных билетов, оформлении банковских продуктов и медицинских услуг.

Здание Государственной Думы РФ в Москве(2024)|Фото: Накануне.RU

Володин, выступая с напутственным словом по итогам сессии, много благодарил Путина: "У нас многое получается, потому что президент уделяет много внимания развитию парламентаризма. Президент много встречается с лидерами фракций. Для нас это очень важно, потому что в этом случае парламент развивается, а мы повышаем свою эффективность".

По словам спикера, в 2025 году 588 федеральных законов принято, 71% из них – прямого действия (это самый высокий процент за последнее время). На развитие экономики направлены 118 принятых законов, 82 – на социальную политику, 55 – оборона и безопасность, 162 – госстроительство, 91 – бюджет и налоги. 70,2% всех принятых законов поддержано всеми фракциями. 30 законов принято в интересах участников СВО и их семей.

За год в Госдуму внесено 1303 законопроекта, из них депутатами – 551, совместно с сенаторами – еще 277; правительством – 264, региональными заксобраниями – 143.

Завершил Володин свое выступление словами: "У политиков отпусков не бывает, за работу, товарищи!". И все тут же разошлись.

Теги: госдума, депутаты, вячеслав володин


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети