Политика В России
Фото: Накануне.RU

Уволены помощники депутатов Госдумы из-за продажи мест на "круглые столы"

В Госдуме уволены 15 помощников депутатов.

Причиной стало нарушение, связанное с продажей мест на "круглые столы".

Большинство уволенных были помощниками депутата от ЛДПР Андрея Свинцова. Также отстранены по одному помощнику от депутатов ЛДПР Каплана Панеша, Розы Чемерис от "Новых людей" и Евгения Федорова от "Единой России".

Депутат Чемерис подтвердила, что уволила своего сотрудника самостоятельно, сославшись на "убитые нервы". Комментарии Свинцова и Федорова получить не удалось, сообщает РБК.

Ранее депутат Сардана Авксентьева ("Новые люди") заявил, что частные организации проводят в здании Госдумы мероприятия с участием депутатов на платной основе. "Участие вокруг стола" стоит 35 тыс. руб., а за 70 тыс. руб. можно даже выступить на каком-нибудь "круглом столе" в качестве эксперта.

