Бывшую территорию Уралмашзавода начнут застраивать после Нового года

Возводить новые дома на территории бывшего Уралмашзавода начнут уже в начале 2026 года. Об этом заявил генеральный директор "УГМК-Застройщик" Евгений Мордовин. По его словам, вскоре девелоперу компании выдадут разрешение на строительство первой очереди.

Мордовин уверен, что жилье на Уралмаше будет востребованным у горожан - уже сегодня поступают заявки на бронирование квартир. Причиной тому не только новые дома, но и сразу две станции метро, находящиеся рядом - "Уралмаш" и "Проспект Космонавтов", позволяющие быстро добраться до центра.

Ранее мы уже рассказывали, как будет развиваться бывшая территория Уралмашзавода. Основная часть застройки займет три микрорайона, где планируется проживание порядка 44 тыс. человек. Уралмашевцам обещают полную социальную инфраструктуру: три школы, 12 детских садов, две поликлиники, колледж, детскую школу искусств и три детско-юношеские спортивные школы. В новый спортивный кластер войдут два физкультурно-оздоровительных комплекса и спортивный центр с бассейном.