Ремонтники Екатеринбургской теплосетевой компании устраняют повреждения по адресу Академика Вонсовского,21

Ремонтные бригады Екатеринбургской теплосетевой компании приступили к устранению повреждения, обнаруженного диагностической службой по адресу Академика Вонсовского, 21, сообщает пресс-служба компании.

Специалисты поясняют - чтобы оперативно отремонтировать трубы, необходимо на время ограничить теплоснабжение 14 жилых домов.

На месте работают 15 сотрудников, ремонт ведется с помощью 6 единиц специализированной техники.

Окончание работ запланировано до 9 утра 23.12, но энергетики заверяют, что приложат все усилия, чтобы закончить раньше.

После окончания работ, теплоснабжение будет полностью восстановлено. Учитывая, что температура наружного воздуха – 4 градуса, температура внутри жилых помещений не опустится ниже нормативных + 18.