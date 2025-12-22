В Раде призвали заключать любой мир ради перевооружения

Киеву нужно заключать любой, даже невыгодный мир, чтобы получить возможность перевооружиться и навести порядок в ВСУ. К этому призвала депутат Рады Анна Скороход.

Она подчеркивает, что дезертирство и самовольное оставление части носит массовый характер. Решение сиюминутных проблем ничего не изменит, так как "у людей отсутствует мотивация, это самое страшное". А военкомы продолжают террор на улицах против мужского населения, чем еще больше усиливают ненависть народа.

"Мы уже настолько глобально погрязли, у нас уже настолько глубоко засели эти проблемы, что нам нужен мир и передышка для того, чтобы мы могли привести армию в порядок. Нам ни в коем случае нельзя сорвать переговорный процесс, и нам в любом случае нужно прийти к каким-то соглашениям. Пускай он [мир] будет плохой для нашей стороны, но он будет плохой и для России", – предлагает Скороход.

Сама она находится под следствием и едва не была арестована, но суд разрешил внести залог и надел на нее электронный браслет.

Накануне секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко заявил, что мобилизованные бегут еще из учебных центров - до 80% всех побегов. Нужно наказывать как можно жестче, потому что это "предатели".

На днях военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова признала, что украинцы предпочитают мобилизации тюрьму, так как считают, что лучше отправиться в тюрьму за уклонение от службы, чем быть мобилизованным и с высокой вероятностью погибнуть или стать инвалидом.