22 Декабря 2025
Общество Челябинская область
Фото: Накануне.ru

Более 67 тысяч обращений от южноуральцев было направлено на прямую линию с президентом

Более 67 тысяч обращений направили жители Челябинской области на прямую линию с президентом России. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном отделении "Народного фронта".

В организации уточнили, что представители Южного Урала работали в составе редакционной группы программы "Итоги года с Владимиром Путиным". Всего по стране поступило свыше 3 миллионов обращений на прямую линию, при этом количество сообщений от южноуральцев в разы превысило показатели прошлого года.

В "Народном фронте" подчеркнули, что каждое сообщение рассматривалось как конкретный запрос на решение проблемы.

Напомним, что 19 декабря 2025 года в Москве состоялась прямая линия с президентом России в формате программы "Итоги года с Владимиром Путиным". На ней каждый житель страны мог задать главе государства вопрос по волнующим темам – от социальной поддержки и ЖКХ до медицины, образования и развития регионов.

Теги: Челябинская область, Народный фронт, прямая линия с президентом, Путин


