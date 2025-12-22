22 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Волонтеры Алексея Вихарева устроили новогодний праздник В "Первом детском хосписе Свердловской области"

Активисты Волонтерского центра депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева решили зарядить новогодним настроением "Первый детский хоспис Свердловской области". Прямо в медучреждении был устроен праздник, в котором приняли участие маленькие пациенты и их родители.

Новогодний праздник для пациентов "Первого детского хосписа Свердловской области" от волонтеров Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Как сообщает в своих соцсетях Алексей Вихарев, волонтеры провели веселые конкурсы и креативные мастер-классы. Дети вместе с родными с удовольствием принимали участие в празднике, играли с аниматорами и украшали себя аквагримом.

Новогодний праздник для пациентов "Первого детского хосписа Свердловской области" от волонтеров Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Новогодний праздник для пациентов "Первого детского хосписа Свердловской области" от волонтеров Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

"Вместе с волонтерами делаем праздник для хосписа уже много лет, а также закупаем расходные материалы, оборудование, откликаемся на просьбы. В этих мгновениях радости — наш скромный вклад в поддержку семей. Будем продолжать!" — написал депутат.

Новогодний праздник для пациентов "Первого детского хосписа Свердловской области" от волонтеров Алексея Вихарева(2025)|Фото: telegram-канал Алексея Вихарева / t.me/viharevofficial

Напомним, что сам Алексей Вихарев, как и его волонтеры, уже долгое время сотрудничают с медучреждениями Екатеринбурга. Помимо выездных вакцинаций, они также занимаются оснащением и благоустройством больниц. Так, в октябре активисты изготовили и установили на территории Свердловского областного онкологического диспансера 30 экологичных лавочек.

Теги: Екатеринбург, Алексей Вихарев, Первый детский хоспис, Новый год, праздник, дети, волонтер


