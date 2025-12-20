Несколько поселков на Среднем Урале остались без электричества из-за перегрузки сети

Несколько населенных пунктов в Свердловской области 20 декабря остались без электричества из-за перегрузки электросетей – в морозы жители значительно увеличили потребление.

Отключения происходили в деревне Ключи Сысертского округа, в поселках Становая и Сарапулка в Березовском и в районе Горного Щита, сообщили в "Россети Урал".

"В связи с наступившим похолоданием в районе индивидуальной жилищной застройки этих территорий фиксируется многократное увеличение нагрузки на оборудование сверхнормативных величин. При заявленной мощности в 8 кВт клиенты потребляют на каждое домовладение 20-25 кВт. Аварийно-восстановительные бригады на всех перечисленных территориях осуществляют восстановление электроснабжения жителей. Большая часть жителей уже получают электроэнергию в полном объеме. Также на эти территории были оперативно выдвинуты резервные источники электроснабжения", - сообщили в сетевой компании.

В "Россети Урал" также отметили, что жителей региона накануне сильного похолодания (сегодня и завтра на Среднем Урале ожидают 30-градусные морозы) предупреждали о необходимости соблюдать лимиты потребления, чтобы не перегрузить сети в моменты пиковых нагрузок.

"Превышение заявленной при техприсоединении мощности повышает риск аварий во всем населенном пункте из-за перегрузки оборудования. Некоторые приборы учета могут автоматически отключать свет при превышении энергопотребления. Чтобы этого избежать, важно следить, чтобы потребление не выходило за установленные в договоре пределы, или подать заявку на увеличение мощности", - сообщили в "Россети Урал". В компании даже создали калькулятор, в котором можно посчитать максимальный уровень потребления.