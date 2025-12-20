В Костромской области проходит внедрение беспилотников в сферы гражданского производства

В ходе прямой линии Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, отметил, что в в стране необходимо широко внедрять использование беспилотных авиационных систем.

«Будем и дальше поддерживать наших «кулибиных», существует целая система мер поддержки», - сказал президент.

В Костромской области губернатор Сергей Ситников обозначил разработку и внедрение систем БПЛА как одно из перспективных направлений развития экономики. Несколько месяцев назад в регионе разработали программу использования беспилотных систем, организуется система подготовки специалистов, проходит процесс внедрение дронов на предприятиях для снижения затрат.

Одними из первых квадрокоптеры начали применять специалисты лесного хозяйства. В рамках президентского нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» было приобретено 37 современных БПЛА. При этом 82 сотрудника лесничеств прошли специальное обучение.

Также губернатор поставил задачи по использованию беспилотников в сфере сельского и коммунального хозяйства. В частности, для поиска пропавших людей, земельного контроля, обработки участков, заросших борщевиком Сосновского, выявления несанкционированных свалок. В Костромской области разработаны меры финансового стимулирования предприятий, которые мотивируют осуществлять внедрение современных технологий.

Еще одно направление применения беспилотников - это сферы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Здесь технология поможет ускорить процессы поиска и устранения повреждений на сетях, уменьшить затраты на эти мероприятия. Предприятия дорожно-транспортного хозяйства региона также заинтересованы в использовании БПЛА.

По поручению губернатора в регионе организовано обучение навыкам работы на этом оборудовании. Причем, самые первые навыки получают уже школьники в точках роста и технических кружках. Квалифицированных специалистов по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» готовит Шарьинский политехнический техникум, планируется открытие специальности в костромском автотранспортном колледже.