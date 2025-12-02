Трамп: Уиткофф разбирается, возможно ли украинское урегулирование

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США в России работают над тем, чтобы разобраться, возможно ли украинское урегулирование.

"Мы пытаемся уладить этот вопрос. Я завершил восемь войн, это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, сможем ли мы добиться урегулирования. Ситуация непростая", - приводят слова Трампа РИА Новости.

Во вторник в Москве проходят переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Его визит стал шестым в этом году. С российской стороны к переговорам присоединились помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны, помимо Уиткоффа, присутствует зять президента США Джаред Кушнер.