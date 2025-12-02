С российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Владимир Путин принял в Кремле специального посланника Президента Соединенных Штатов Америки Стивена Уиткоффа", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.



