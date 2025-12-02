Губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел прием граждан

Накануне в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева во Владимирской области Губернатор Александр Авдеев провёл очередной приём граждан. Жители территорий обратились к главе региона за содействием в решении вопросов как личного, так и общественно значимого характера.

Так, представительница регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» попросила Губернатора учредить нагрудный знак «Доброволец Владимирской области».

Александр Авдеев, в целом, поддержал инициативу и поручил Министерству молодёжной политики публично обсудить этот вопрос. В случае общественного одобрения нужно будет определиться с эскизом нового почётного знака и разработать соответствующую нормативную базу.

Стоит напомнить, что в регионе уже учреждён Почётный знак Губернатора «За доброту и милосердие», который вручается организациям и гражданам за активную волонтёрскую, благотворительную и общественную деятельность.

Староста села Пантелеево Ковровского района обратилась с вопросом о долгожданной газификации этого населённого пункта и близлежащих деревень, в которых почти 400 домовладений.

Проект потребует существенных вложений – по предварительным подсчётам около 80-90 млн рублей. В программу ПАО «Газпром» эту ветку не включили. Вся надежда на помощь области – за счёт спецнадбавки к тарифу.

«Давайте начнём проектировать. Примерно через год будут понятны сроки строительства и источники финансирования. Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовит справку по расходам на отопление в зимний период работающих в этих территориях ФАПов, домов культуры и других соцобъектов. Чтобы было понятно, какая эффективность с точки зрения замены источника теплоснабжения, какой коэффициент экономии при переходе с электричества на голубое топливо. Все предложения по техническим решениям и их стоимости проанализируем. Эти данные будут нашим аргументом для вхождения в программу по строительству объекта», – предложил Александр Авдеев.

Жительница посёлка Великодворский Гусь-Хрустального округа попросила дооснастить местный Дом культуры. В прошлом году по нацпроекту «Культура» (сейчас это нацпроект «Семья») выполнили его капремонт, но есть запрос на новое оборудование и оформление входа в здание.

«Заявка от муниципалитета есть на приобретение оборудования, в том числе звукового и светового, одежды сцены, кресел и частично мебели на общую сумму около 14,5 млн рублей. Львиную долю в следующем году готов взять на себя областной бюджет в рамках программы «Развитие культуры». В свою очередь входную группу и благоустройство предлагаем сделать администрации округа», – прокомментировала по видеосвязи министр культуры Ольга Демина.

Жительница посёлок Боголюбово Суздальского района рассказала, что до конца года на улицу Фрунзе придёт высокоскоростной проводной интернет. Решить эту задачу было непросто, ведь населённый пункт расположен вблизи объектов культурного наследия и федеральной трассы М-7. Министерству цифрового развития удалось отрегулировать вопрос – за дело возьмётся филиал «Ростелекома».

Губернатор также поручил Минцифры организовать в Боголюбово точку общественного доступа к wi-fi – число паломников и туристов в этих местах растёт.

Ещё одна жительница Суздальского района попросила привести в порядок проблемные 6 км дороги межмуниципального значения Лемешки – Сокол. Глава региона поручил ГБУ «Владупрадор» отремонтировать этот участок в следующем году.