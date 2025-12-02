"Делают правильные выводы": Набиуллина высказалась о нулевой реакции рынка на снижение ставки

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина не удивлена крайне сдержанной реакцией рынка на последнее снижение ключевой ставки. Она не считает эту реакцию "странной". Так она ответила на вопрос о том, нет ли "ошибки коммуникации" в том, что регулятор идет на дальнейшее долгожданное снижение, а рынок реагирует так, будто ставка и вовсе не снизилась".

"Мы просто более медленными темпами будем снижать ставку. И рынки абсолютно корректно отреагировали. Мы и ждали, что они так отреагируют. Участники рынка делают правильные выводы", - сказала глава ЦБ на инвестфоруме "Россия зовет!".