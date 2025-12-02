Екатеринбургский депутат предложил привлечь боксеров для борьбы с недобросовестными водителями

Для борьбы с недобросовестными водителями, скрывающими госномера, нужно привлекать боксеров. С таким предложением на заседании профильной комиссии выступил депутат гордумы Екатеринбурга Михаил Вечкензин.

Как передает ЕАН, в департаменте по транспорту заявили, что иногда происходят конфликтные ситуации с водителями, однако у них нет специалистов, которые могли бы что-то с этим сделать. В качестве предложения прозвучала идея подключать сотрудников ГАИ, но депутатам напомнили, что в полиции сейчас и так нехватка кадров.

Тогда Вечкензин отметил, что на патрули неплохо было бы брать двух бойцов и боксера, перед которыми водители побоялись бы проявить агрессию.