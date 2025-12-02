Экс-глава евродипломатии Могерини задержана по делу о мошенничестве

Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини задержана бельгийской полицией по подозрению в мошенничестве. Она находится под стражей. Дело связано с финансируемой ЕС программой обучения дипломатов, пишет РИА Новости.

Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек. Также обыски прошли в частных домах в разных частях Бельгии.

По данным СМИ, среди задержанных - экс-генсек дипломатической службы ЕС Стефано Саннино.

Могерини - итальянский политик, бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (с 2014 по 2019 гг.). С сентября 2020 года занимает пост ректора элитной академии по подготовке чиновников (Колледж Европы).