В Екатеринбурге приступают к реставрации деревянных идолов Гаврилова

В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Общество Свердловская область
Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В Екатеринбурге приступают к реставрации деревянных идолов Гаврилова

В Екатеринбурге готовятся приступить к реставрации скульптур Валерия Гаврилова. Речь идет о деревянных идолах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас Парк Маяковского объявил закупку на материалы для защиты деревянных поверхностей. В декабре специалисты с экспертами Екатеринбургского музея изобразительных искусств, музея-заповедника "Кижи", Уральского лесотехнического университета и компании "Реммерс" приступят к работам.

Планируется, что на нескольких фигурах используют разные технологии реставрации и выберут подходящую. Ранее идолов просушили, а дерево исследовали, чтобы оценить степень его сохранности.

Деревянные скульптуры Валерия Гаврилова(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В июне все 17 скульптур демонтировали и увезли из Парка лесоводов России на хранение в Парк Маяковского. Там их поместили в специально построенный ангар площадью более 200 квадратных метров, в котором поддерживается оптимальный температурный режим.

Деревянные скульптуры Валерия Гаврилова(2025)|Фото: Екатеринбург.рф / Алина Шешеня

В 2026 году, к 50-летию создания идолов Гаврилова, их планируют установить в Парке Маяковского. Доступ к ним будет свободным, а комплекс станет своеобразным музеем под открытым небом. На площадке проведут благоустройство, установят освещение и видеонаблюдение.

Теги: идолы, реставрация, Парк Маяковского, Екатеринбург


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2025 13:33 Мск Деревянные идолы Гаврилова переезжают из Парка лесоводов России в ЦПКиО Екатеринбурга

