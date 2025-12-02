В Екатеринбурге приступают к реставрации деревянных идолов Гаврилова

В Екатеринбурге готовятся приступить к реставрации скульптур Валерия Гаврилова. Речь идет о деревянных идолах.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сейчас Парк Маяковского объявил закупку на материалы для защиты деревянных поверхностей. В декабре специалисты с экспертами Екатеринбургского музея изобразительных искусств, музея-заповедника "Кижи", Уральского лесотехнического университета и компании "Реммерс" приступят к работам.

Планируется, что на нескольких фигурах используют разные технологии реставрации и выберут подходящую. Ранее идолов просушили, а дерево исследовали, чтобы оценить степень его сохранности.

В июне все 17 скульптур демонтировали и увезли из Парка лесоводов России на хранение в Парк Маяковского. Там их поместили в специально построенный ангар площадью более 200 квадратных метров, в котором поддерживается оптимальный температурный режим.

В 2026 году, к 50-летию создания идолов Гаврилова, их планируют установить в Парке Маяковского. Доступ к ним будет свободным, а комплекс станет своеобразным музеем под открытым небом. На площадке проведут благоустройство, установят освещение и видеонаблюдение.