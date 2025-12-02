Костин призвал главу Центрального банка "держаться до конца"

Глава госбанка ВТБ Андрей Костин попытался защитить от критики председателя Центрального банка Эльвиру Набиуллину, но при этом сам же и пожаловался на ее действия по поддержанию высокой ставки.

На инвестфоруме "Россия зовет!" Костина спросили, почему он постоянно критикует ЦБ и Минфин и требует снижение ключевой ставки.

"Ничего подобного, я уже перекрасился. Они [Набиуллина, Силуанов] меня убедили в обратном. Я много беседовал с Силуановым и Набиуллиной", - пошутил банкир.

И уже серьезно продолжил: "Что касается ставки: лучше, конечно, иметь такую, когда любой может прийти и взять [кредит], а не только тот, кто прорвался в правительство и получил там деньги из ФНБ. <…> Поэтому мы выживаем пока. Все недовольны, жалуются. Поэтому я поддерживаю Эльвиру Сахипзадовну [Набиуллину], ее сейчас все критикуют, надо держаться до конца".