Внутренний турпоток в России вырос на 5% за год

За десять месяцев 2025 года внутренний турпоток в России превысил 76 млн поездок, что почти на 5% превышает показатель прошлого года. Об этом заявили вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития Максим Решетников.

По их словам, с 2022 года наблюдается стабильный рост турпотока - с 66 млн поездок в 2021 году до рекордных 90 млн в 2024 году. К 2030 году поставлена задача увеличить число турпоездок до 140 млн в год, а долю туризма в ВВП - до 5%.

В топ-10 регионов по числу туристических поездок в этом году вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Республика Крым, Свердловская область, Ставропольский край, Тюменская область, Ростовская область. Есть тенденция к расширению географии путешествий по России. Наибольшие темпы роста демонстрируют Карачаево-Черкессия, Адыгея, Тверская область, Калмыкия и Чукотка.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за 11 месяцев Крым посетили 6,7 млн человек, это на 15% больше прошлогоднего показателя. В Правительстве РФ приводят данные о числе поездок, которых в Крым было совершено более 2,2 млн.