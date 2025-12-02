МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области
В Минобороны РФ сообщили, что освобождение города Волчанска в Харьковской области обеспечило расширение буферной зоны безопасности в приграничных с Россией районах.
Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Север" ВС РФ.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о продвижении российских войск на ряде направлений, включая районы населенных пунктов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что взятие Волчанска создает благоприятные условия для дальнейшего наступления всей группировки войск.