МО: Освобождение Волчанска расширило зону безопасности в Харьковской области

В Минобороны РФ сообщили, что освобождение города Волчанска в Харьковской области обеспечило расширение буферной зоны безопасности в приграничных с Россией районах.

Населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Север" ВС РФ.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о продвижении российских войск на ряде направлений, включая районы населенных пунктов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что взятие Волчанска создает благоприятные условия для дальнейшего наступления всей группировки войск.