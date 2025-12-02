В Екатеринбурге перенесли дату открытия катка на Площади и гала-шоу

Открытие главного катка в Екатеринбурге - на площади 1905 года пришлось перенести на неопределенный срок из-за погоды. По этой же причине будет перенесено и гала-шоу, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее планировалось, что каток откроют 12 декабря, однако отсутствие стабильной минусовой температуры на улице внесло в планы корректировки. По словам специалистов, для создания качественного льда необходимо около двух недель непрерывной заливки при температуре от 5 до 15 градусов ниже нуля. Специалисты же до сих пор не смогли приступить к работе.

Вместо этого подрядчики занимались подготовительными работами: привезли свыше 1,4 кубометров песка и отсева для замены снежного слоя, занимались декором и техническим оснащением, а также установили теплый павильон, куда привезли более 800 пар фигурных и хоккейных коньков, фудкорты и медиарубку, гараж для ледозаливочных "Умок".

По периметру и центру катка "высадили" искусственные и живые ели и огородили пространство бортами.

Каток на Площади планируется открыть после 19-20 декабря, однако точная дата будет понятна только в процессе заливки. Из-за этого придется перенести и гала-шоу.

"Фигуристы не смогут перестроить график (в том числе из-за ежегодного Чемпионата России по фигурному катанию), а проводить выступление без подготовленной ледовой площадки нельзя. Все же они постараются провести красивое и яркое шоу в один из дней работы катка. В день открытия горожан будут ждать особенные сеансы с аниматорами и активностями, которые создают новогоднее настроение", - рассказали в мэрии.

Ранее был опубликован список музыкальных групп, чье выступление запланировано на катке.