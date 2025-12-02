Вменяют терроризм: в Екатеринбурге на выходе из колонии задержали освободившегося заключенного

В Екатеринбурге вышедшего из колонии заключенного тут же задержали по делу о терроризме. Он пробыл на свободе ровно пять минут.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, осужденный, освободившийся из ИК-10 (Екатеринбург) в 10:15, был задержан уже в 10:20. Его "взяли" сотрудники оперативного управления свердловского ГУФСИН во взаимодействии с региональным управлением ФСБ. Безопасность обеспечивали бойцы отдела специального назначения "Россы".

Основанием для задержания стало постановление о новом уголовном деле. Его возбудили за четыре дня до освобождения фигуранта. На этот раз ему вменяется статья УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность".

Сразу после задержания мужчина был доставлен в следственный отдел УФСБ. Подробности дела в ведомстве не разглашают.