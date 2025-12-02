В Нягани полиция задержала первокурсника колледжа, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам

В Нягани полиция задержала первокурсника колледжа, подозреваемого в пособничестве телефонным мошенникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

Как установили сотрудники уголовного розыска, 18-летний житель Нягани исполнял роль курьера в мошеннической схеме. В конце ноября по указанию аферистов он приехал в Сургут, где забрал у трех местных жительниц 1940, 1941 и 1945 годов рождения в общей сложности свыше 1,5 млн рублей. Пенсионерки передали ему деньги, поверив, что их родственники попали в ДТП и средства нужны для решения вопроса об освобождении от ответственности.

По словам задержанного, объявление о такой работе он нашел в популярном мессенджере. Полученные у потерпевших денежные средства он перевел на указанные организаторами счета, оставив себе 160 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.