Песков: В составе американской делегации будет Уиткофф и Кушнер

Кроме спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле больше никого не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Путин примет Уиткоффа после 17.00 мск, уточнил он. Переговоры продлятся "столько, сколько потребуется", заявил Песков.

Около получаса назад во Внуково-2 приземлился самолет, предположительно, с Уиткоффом на борту. Ожидается, что спецпосланник Трампа сегодня представит Путину план мирного урегулирования, согласованный с Киевом.