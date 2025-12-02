ЕЦБ не поддержал кредит Киеву за счет российских активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставлять гарантии по выплате Украине "репарационного кредита" под залог российских активов в 140 млрд евро. Об этом сообщает Financial Times.

В ЕЦБ считают, что предложение Еврокомиссии, которая призвала предоставить такие гарантии, выходит за пределы мандата банка. Там отмечают, что фактически это означает прямое финансирование правительств, поскольку регулятор будет покрывать финансовые обязательства государств-членов. Но это прямо запрещено договорами ЕС, поскольку приводит к высокой инфляции и потере доверия к центробанкам.

Это ослабляет надежды ЕС по новому большому кредиту для украинского режима. Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС уже на текущей неделе представит юридические предложения по финансированию Украины. Теперь в ЕС думают, как еще подступиться к замороженным российским активам без их прямой кражи. Еврокомиссия начала работу над альтернативными предложениями, которые предоставят временную ликвидность для поддержки кредита в размере 140 млрд евро. Там ломают голову над тем, как обеспечить эту ликвидность.

Как сообщалось, на днях бельгийский премьер-министр Барт де Вевер потребовал от ЕС предоставить юридические и безусловные гарантии, распределить все возможные правовые риски между всеми странами ЕС и обеспечить участие в программе всех стран, на территории которых заморожены российские активы. Однако европейские страны отвергли эти требования, пишет Politico. Это может поставить финансовую жизнеспособность стран в зависимость от решения суда, что потенциально грозит им выплатами в миллиарды евро спустя годы после окончания военного конфликта.

Отказ стран ЕС может сорвать переговоры о кредите для Киева перед решающим саммитом в середине декабря. На самый простой вариант - выпуск новых долговых обязательств ЕС для покрытия дефицита бюджета Украины - в Европе не горят желанием идти. Что делать с "украинским чемоданом без ручки", в ЕС толком не знают. Обсуждаются самые разные альтернативы, но по всем направлениям большие разногласия.

Замороженные активы РФ на территории ЕС оцениваются примерно в 210 млрд евро. Из них около 185 млрд находятся в бельгийском депозитарии Euroclear.