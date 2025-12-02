Exxon Mobil может купить у "Лукойла" месторождение "Западная Курна-2" в Ираке

Американская корпорация Exxon Mobil обратилась в министерство нефти Ирака с просьбой разрешить выкупить у российского "Лукойла" долю в гигантском нефтяном месторождении "Западная Курна-2", передает Reuters со ссылкой на источники и в Ираке.

У "Лукойла" в "Западной Курне-2" контрольный пакет акций в 75%, а само это месторождение – крупнейший иностранный актив российской компании. Месторождение – одно из крупнейших в мире с добычей около 470 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Министерство финансов США разрешило потенциальным покупателям вести переговоры с "Лукойлом" о покупке его иностранных активов до 13 декабря, для заключения сделок потребуется одобрение этого ведомства. Ранее сообщалось, что Exxon присоединилась к Chevron в вопросе возможного совместного приобретения активов.

"Лукойл" распродает иностранные активы из-за санкций, которые в отношении компании ввела администрация США.