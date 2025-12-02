Турция заявила Украине "предельно четкую реакцию" на атаки на суда

Власти Турции донесли до служб безопасности Украины свою позицию по атакам на танкеры в Черном море.

"Украинской стороне… была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море", — сообщил РИА Новости высокопоставленный официальный источник в республике.

Сегодня в Черном море, в 130 км от побережья Турции, подверглось нападению судно, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Два моряка получили травмы. Помощь танкер не стал запрашивать. Сейчас судно движется в сторону турецкого порта Синоп, используя двигатели.

Недавно коммерческие суда "Kairos" и "Virat", ходящие под флагом Гамбии, также подверглись нападениям в исключительной экономической зоне Турции в Черном море.

После атак президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что угрозы безопасности судоходства в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.