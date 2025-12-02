Танкер "Midvolga 2" в Черном море была атакован БПЛА - Росморречфлот

Танкер "Midvolga 2" в Черном море был атакован БПЛА, передает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот. Ранее сообщалось, что судно атаковано в исключительной экономической зоне Турции – в 150 км от побережья страны.

Известно, что танкер направлялся с грузом подсолнечного масла из России в Грузию. Сейчас он своим ходом идет в турецкий порт Синоп. По предварительным данным, пострадавших среди членов экипажа нет, серьезных повреждений корабля тоже нет.

Ранее в том же регионе были атакованы корабли "Kairos" и "Virat" (они ходят под флагом Гамбии, при этом западные и украинские власти называют их частью "теневого флота" России). Украинские СМИ сообщали, что за этими атаками стоит СБУ.

Инцидентом возмутился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: "Целевое поражение коммерческих судов в нашей исключительной экономической зоне в пятницу сигнализирует о тревожной эскалации".