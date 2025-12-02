В Китае вводят налог на презервативы, чтобы повысить рождаемость

Китай впервые за 30 лет вводит 13-процентный налог на противозачаточные препараты и средства, включая презервативы. Эта мера направлена на попытку властей справиться с демографическим спадом, который продолжается уже третье десятилетие. Одновременно ввозятся налоговые вычеты на услуги по уходу за детьми и на расходы, связанные с бракосочетанием, пишет Bloomberg.

Презервативы не облагались в Китае НДС с 1993 года, когда в стране проводилась политика "Одна семья – один ребенок" и активно пропагандировался контроль рождаемости.

Изменения вступят в силу с 2026 года.

Рождаемость в КНР сокращается уже три года подряд, в 2024 году родилось всего 9,54 млн детей против 18,8 млн в 2014-м, когда отменили ограничения на рождение вторых и последующих детей.

Между тем, в стране фиксируется не только демографический спад, но и рост заболеваемости ВИЧ, при этом большинство новых случаев связано с незащищенными половыми контактами. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, в период с 2002 по 2021 год уровень зарегистрированных случаев ВИЧ и СПИДа вырос с 0,37 на 100 тыс. человек до 8,41.