СМИ: В Североуральске хотят уволить главврача местной ЦГБ из-за жалоб горожан

02 Декабря 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россиянам приготовили "технологический сбор"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СМИ: В Североуральске хотят уволить главврача местной ЦГБ из-за жалоб горожан

Главного врача ЦГБ Североуральска Владимира Манькова могут уволить с должности из-за последних событий, произошедших в городской медицине. Горожане недовольны работой главврача и его решениями, что постепенно дошло и до местной администрации. Последней каплей стало объявление о закрытии роддома и переводе всех рожениц в Краснотурьинск.

Как передает ЕАН со ссылкой на источник в горадминистрации, увольнение может произойти уже в ближайшее время. По его словам, новое руководство областного минздрава изучило ситуацию и посчитало работу Манькова неэффективной.

Более того, свое недовольство ранее демонстрировал и глава Североуральска Виталий Никитенко. На большом аппаратном совещании 9 октября он предъявил главврачу, что больница долго подает заявки на приобретение необходимого оборудования, в результате чего местным жителям не оказывается качественная медицинская помощь. Когда же Маньков попытался оправдаться, заявив, что много времени потребовало ожидание коммерческого предложения и подготовка документов, градоначальник возразил, что вина все равно лежит на руководстве, ведь в больнице имеются специально обученные для такой работы люди, перед которыми всего-то необходимо своевременно ставить соответствующие задачи. Он также добавил, что это не первый подобный случай и напомнил, как больница целых полгода закупала каталки.

Ранее сообщалось, что чиновники минздрава собираются переоборудовать роддомы в населенных пунктах с населением порядка 20 тыс. человек, в ургентные залы, которые предназначены для оказания срочной и неотложной помощи. Как правило, такие залы работают как раз для рожениц, у которых возникли осложнения или внезапно начались роды. Связано это с тем, что в небольших населенных пунктах при снижении демографии роддом простаивает, а ургентный зал вполне может справиться с нагрузкой, затрачивая при этом меньше человеческих и финансовых средств.

Однако жители Североуральска считают иначе. На фоне медицинских коллапсов, как "показательное выступление ЦГБ" во время приезда областного министра здравоохранения Татьяны Савиновой и сокращение числа "скорых" с шести до двух, закрытие роддома местные жители называют "чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни и здоровью матерей и новорожденных". Горожане обратились к губернатору Свердловской области Денису Паслеру с просьбой помочь родному Североуральску и его землякам.

Теги: Североуральск, ЦГБ, главврач, увольнение, больница


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети