СМИ: В Североуральске хотят уволить главврача местной ЦГБ из-за жалоб горожан

Главного врача ЦГБ Североуральска Владимира Манькова могут уволить с должности из-за последних событий, произошедших в городской медицине. Горожане недовольны работой главврача и его решениями, что постепенно дошло и до местной администрации. Последней каплей стало объявление о закрытии роддома и переводе всех рожениц в Краснотурьинск.

Как передает ЕАН со ссылкой на источник в горадминистрации, увольнение может произойти уже в ближайшее время. По его словам, новое руководство областного минздрава изучило ситуацию и посчитало работу Манькова неэффективной.

Более того, свое недовольство ранее демонстрировал и глава Североуральска Виталий Никитенко. На большом аппаратном совещании 9 октября он предъявил главврачу, что больница долго подает заявки на приобретение необходимого оборудования, в результате чего местным жителям не оказывается качественная медицинская помощь. Когда же Маньков попытался оправдаться, заявив, что много времени потребовало ожидание коммерческого предложения и подготовка документов, градоначальник возразил, что вина все равно лежит на руководстве, ведь в больнице имеются специально обученные для такой работы люди, перед которыми всего-то необходимо своевременно ставить соответствующие задачи. Он также добавил, что это не первый подобный случай и напомнил, как больница целых полгода закупала каталки.

Ранее сообщалось, что чиновники минздрава собираются переоборудовать роддомы в населенных пунктах с населением порядка 20 тыс. человек, в ургентные залы, которые предназначены для оказания срочной и неотложной помощи. Как правило, такие залы работают как раз для рожениц, у которых возникли осложнения или внезапно начались роды. Связано это с тем, что в небольших населенных пунктах при снижении демографии роддом простаивает, а ургентный зал вполне может справиться с нагрузкой, затрачивая при этом меньше человеческих и финансовых средств.

Однако жители Североуральска считают иначе. На фоне медицинских коллапсов, как "показательное выступление ЦГБ" во время приезда областного министра здравоохранения Татьяны Савиновой и сокращение числа "скорых" с шести до двух, закрытие роддома местные жители называют "чрезвычайной ситуацией, угрожающей жизни и здоровью матерей и новорожденных". Горожане обратились к губернатору Свердловской области Денису Паслеру с просьбой помочь родному Североуральску и его землякам.