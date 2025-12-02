Дмитриев назвал сегодняшний день "важным для мира"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал 2 декабря важным днем для мира. Об этом он написал в соцсети Х.

Заявление Дмитриев сделал на фоне ожидания визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию. Чиновник уже вылетел в Москву, сообщили в Белом доме.

Ожидается, что спецпосланник Трампа представит Владимиру Путину план мирного урегулирования, согласованный с Киевом. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент примет Уиткоффа в Москве 2 декабря во второй половине дня.