В Черном море атакован танкер, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию

В Черном море, в 130 км от побережья Турции подверглось нападению судно, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. По данным главного управления морских дел Минтранса Турции, речь идет о танкере "Midvolga 2".

По данным управления, экипаж из 13 человек сообщил о нападении. Никто не пострадал, помощь танкер тоже не стал запрашивать. Сейчас судно движется в сторону турецкого порта Синоп, используя двигатели.

Турецкая газета Hurriyet напоминает, что недавно коммерческие суда "Kairos" и "Virat", ходящие под флагом Гамбии, также подверглись нападениям в исключительной экономической зоне Турции в Черном море.

Главное управление береговой безопасности Турции (KEGM) успешно эвакуировало 25 членов экипажа с танкера "Kairos", который подвергся нападению и загорелся. Усилиями пожарных служб судно удалось потушить и отбуксировать в порт.

Танкер "Virat" потерпел крушение в 50 км от берега Турции, у него загорелся двигатель, экипаж из 20 человек был эвакуирован.