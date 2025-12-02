02 Декабря 2025
в россии
Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

В Черном море атакован танкер, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию

В Черном море, в 130 км от побережья Турции подверглось нападению судно, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. По данным главного управления морских дел Минтранса Турции, речь идет о танкере "Midvolga 2".

По данным управления, экипаж из 13 человек сообщил о нападении. Никто не пострадал, помощь танкер тоже не стал запрашивать. Сейчас судно движется в сторону турецкого порта Синоп, используя двигатели.

Турецкая газета Hurriyet напоминает, что недавно коммерческие суда "Kairos" и "Virat", ходящие под флагом Гамбии, также подверглись нападениям в исключительной экономической зоне Турции в Черном море.

Главное управление береговой безопасности Турции (KEGM) успешно эвакуировало 25 членов экипажа с танкера "Kairos", который подвергся нападению и загорелся. Усилиями пожарных служб судно удалось потушить и отбуксировать в порт.

Танкер "Virat" потерпел крушение в 50 км от берега Турции, у него загорелся двигатель, экипаж из 20 человек был эвакуирован.

Теги: танкер, нападение, черное море, турция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 02.12.2025 12:48 Мск Танкер "Midvolga 2" в Черном море была атакован БПЛА - Росморречфлот

