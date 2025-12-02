Два человека пострадали из-за атаки беспилотников на район Туапсе

Два человека получили травмы из-за атаки БПЛА в Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края. Об этом сообщил оперштаб региона.

Им оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Обломки беспилотника упали в поселке Новомихайловском. В результате атаки повреждены три дома. Кроме того, на одном участке порвана линия электропередачи, повреждена труба газопровода.

По информации Минобороны, ночью над территорией Краснодарского края было уничтожено восемь БПЛА.