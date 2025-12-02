Генпрокуратура требует изъять имущество обвиняемого во взятках в крипте Сатюкова

Генпрокуратура добивается обращения в доход государства имущества бывшего сотрудника управления "К" МВД Георгия Сатюкова и связанных с ним лиц. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источник.

По версии ведомства, значительная часть активов была куплена на коррупционные доходы.

Напомним, в 2024 году экс-сотрудник бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков и его бывший коллега Дмитрий Соколов стали фигурантами уголовного дела о получении взятки. Они навязали "крышу" администратору криптобиржи WES (бывшей BTC) Алексею Иванову. За общее покровительство они получили криптовалюты на сумму почти в 5 млрд рублей. Отмечалось, это самая крупная в истории МВД России взятка.

Фигуранты дела успели скрыться за границу, после чего были объявлены в международный розыск и заочно арестованы судом.

По данным прокуратуры, с января 2020 по декабрь 2021 года Сатюков успел легализовать часть взятки, переведя криптоактивы в деньги и оформив на себя и доверенных лиц дорогостоящее имущество. При этом его официальный доход за 2013–2021 годы составил всего 9,8 млн рублей.

На коррупционные деньги, по версии следствия, были куплены квартиры в Петербурге за 250 миллионов, вилла в Дубае за полтора миллиарда рублей, дорогие Porsche и часы Patek Philippe. Чтобы скрыть происхождение активов, Сатюков записывал их на сообщника, своего брата и бывшую жену. Общая стоимость имущества Сатюкова и Соколова составляет 2 млрд рублей и 201 тысячу долларов, установила прокуратура.