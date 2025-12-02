02 Декабря 2025
Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Следственный комитет РФ

Пермяка обвиняют в изнасиловании несовершеннолетних в кафе

В Перми мужчине предъявлено обвинение в совершении ряда особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Обвинение предъявлено жителю Большесосновского муниципального округа 1972 года рождения в трех эпизодах склонения несовершеннолетних к потреблению наркотических средств (ч. 3 ст. 230 УК РФ), изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК РФ) и сбыте наркотических средств несовершеннолетней (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Подозреваемый под различными предлогами приглашал несовершеннолетних девушек в придорожное кафе, которым он фактически владел.

В помещении располагалась потайная комната, доступ к которой имел только обвиняемый. Именно в ней, по версии следствия, мужчина совершал преступления – путем уговоров склонял потерпевших к потреблению синтетических наркотиков. Как минимум в одном из эпизодов фигурант воспользовался беспомощным состоянием одной из девушек и надругался над ней. Помимо этого, следователи установили, что обвиняемый безвозмездно сбыл несовершеннолетней наркотическое средство.

В конце ноября 2025 года следователи СК России во взаимодействии с оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Пермскому краю при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали обвиняемого в краевой столице. Он находился в гостях у 22-летней знакомой, с которой совместно употреблял наркотики в течении нескольких дней. Следователями и криминалистами проведены обыски в квартирах, частных домах и придорожном кафе. Изъятые вещества направлены на экспертизу. Помимо этого, изучается содержимое телефонов, ноутбуков и других носителей информации.

По ходатайству следователя СК России обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие полагает, что фигурант может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Пострадавших просят звонить в следственное управление по телефону: 8 (342) 2495455.

