Ларису Долину позвали в Госдуму – на круглый стол по теме мошенничества с квартирами

В Госдуму пригласили Ларису Долину – выступить на заседании рабочей группы по защите прав граждан, совершающих сделки со вторичной недвижимостью, передает ТАСС. С инициативой и создания "антикризисной" группы, и приглашения певицы выступил депутат ГД от ЛДПР Дмитрий Свищев. Также пригласили юристов, представителей страховых компаний, Минюста и Реестра.

Свищев сообщил, что поводом стало распространение так называемой "бабушкиной схемы" мошенничества с квартирами.

"Ситуация приобрела характер национального бедствия. Люди боятся покупать квартиры. Они видят, что даже идеально чистая с точки зрения закона сделка может быть отменена по надуманному предлогу. Мы обязаны разорвать этот порочный круг беззакония и безответственности", - заявил Свищев.

Правда, инициатива в сети уже была высмеяна: люди удивляются, почему пригласили именно певицу. Вот и бывший однопартиец Свищева Ярослав Нилов так прокомментировал новость: "Но почему [пригласили] Долину, а не Лурье?". В истории с квартирой Долиной именно Полина Лурье – покупательница недвижимости – в итоге оказалась и без квартиры, и без денег и, кажется, больше других участников истории подходит под определение жертвы.