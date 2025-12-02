Екатеринбург потратит 16 млрд рублей на общественный транспорт в 2026 году

В 2026 году власти Екатеринбурга намерены потратить на развитие общественного транспорта более 16 млрд рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

На эти средства предусмотрена реализация муниципальной программы "Развитие системы общественного транспорта", что по объему в статье расходов бюджета занимает второе место. На первом месте – социальная сфера и организация отдыха детей в лагерях. Около 150 млн рублей пойдет на развитие метро. Общие суммы еще могут поменяться.

Стоит отметить, что в текущем году на общественный транспорт планировалось потратить 18 млрд рублей, однако на сегодняшний день расходы оцениваются в 17,5 млрд. Несмотря на это, обе суммы являются рекордными для уральской столицы, так как до запуска транспортной реформы город ежегодно тратил на транспорт не более 1,3 млрд рублей.

Вчера в администрации Екатеринбурга был представлен проект бюджета уральской столицы на ближайшие три года. В 2026 году доходы составят 100 млрд рублей, а расходы – 103,6 млрд рублей.