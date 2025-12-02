02 Декабря 2025
Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Вынесен приговор жительнице Екатеринбурга, выманившей "на ребенка" более 23 млн рублей

Суд вынес приговор молодой жительнице Екатеринбурга, похитившей десятки миллионов рублей под предлогом рождения ребенка и его содержания. Аферистку отправили в колонию, но срок она начнет отбывать не сразу.

Напомним, на скамье подсудимых оказалась девушка 2000 года рождения. Все началось с того, что она ввела мужчину в заблуждение насчет своей беременности. Девушка заставляла его передавать ей деньги "на поддержание своего здоровья и здоровья будущего ребенка".

Затем, с июня 2023 по июль 2024 года, она требовала деньги якобы на содержание новорожденного, в том числе на оплату медицинских услуг. Также ей нужно было заплатить "за улучшение жилищных условий для проживания их с ребенком". В дальнейшем обвиняемая и вовсе сообщила мужчине ложные сведения о "болезни их общего ребенка".

Для достоверности она отправляла ему фото неизвестного ребенка в реанимационном отделении больницы, которые заранее закачала на телефон. В результате "отцу" был причинен ущерб на сумму более 23 млн рублей.

Осужденная за мошенничество с ребенком жительница Екатеринбурга(2025)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, сегодня, 2 декабря, суд признал жительницу Екатеринбурга виновной в мошенничестве с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере. Ей назначено 5 лет колонии общего режима, с отсрочкой отбывания до достижения ребенком 14-летнего возраста. В пользу потерпевшего мужчины взыскана сумма материального вреда свыше 23,4 млн рублей.

Ранее 31.03.2025 12:59 Мск В Екатеринбурге девушка выманила более 23 млн рублей на несуществующего ребенка

