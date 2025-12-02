Ветеранов СВО защитят от увольнения при сокращении

Демобилизованным участникам СВО дадут преимущественное право на сохранение в штате при сокращении численности или штата сотрудников. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов.

Они предлагают дополнить 179-ю статью Трудового кодекса РФ, в которой есть такая гарантия для ряда категорий граждан, включая инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий. Но ветеранов СВО среди них нет. Законопроект продемонстрирует признание государством особых заслуг участников СВО и будет мерой социальной справедливости, считают авторы. Правительство РФ поддержало законопроект, рекомендовав учесть лишь ряд технических замечаний.