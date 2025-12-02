В Надыме сгорела пекарня в районе Шаповалова

В Надыме сгорела пекарня, расположенная в районе Шаповалова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сообщение о пожаре поступило в 06.22. Через несколько минут пожарные подразделения были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось горение кровли. Пять человек самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных.

В 08.15 пожар был локализован. Площадь уточняется. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.