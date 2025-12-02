СМИ: задержан новый глава азербайджанской общины в Екатеринбурге

Силовики задержали нового главу азербайджанской общины в Екатеринбурге Видади Мустафаева. Об этом сообщил ряд уральских СМИ.

Как сообщает издание 66.ru со ссылкой на источник, Мустафаева задержали накануне у выхода из башни "Исеть" в уральской столице. Операцию проводили сотрудники ОБОП при поддержке бойцов СОБР.

По предварительным данным, задержанного подозревают в мошеннических действиях, связанных с продажей земли: якобы его мог сдать бывший юрист. Связаться с самим Мустафаевым не удалось. В правоохранительных органах ситуацию не комментируют.

Видади Мустафаев возглавил азербайджанскую общину в Екатеринбурге осенью нынешнего года после задержания Шахина Шыхлински, который сейчас находится в СИЗО по другому делу. Сразу после этого Мустафаев объявил, что упраздняет понятие "диаспора".