Путин поручил обеспечить бойцов спецоперации всем необходимым на зиму

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки на один из пунктов управления Объединённой группировки войск поставил задачу по полному обеспечению военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, всем необходимым на зимний период.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, Верховный главнокомандующий выразил благодарность командованию и личному составу за успешное выполнение задач, после чего акцентировал внимание на вопросах снабжения войск для ведения боевых действий в зимних условиях, сообщают "Известия".

Кроме того, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил Путину о продвижении российских войск на ряде направлений, включая районы населенных пунктов Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области.