Состояние богатейших россиян выросло на $18,1 млрд

Согласно обновлённому рейтингу Bloomberg, совокупное состояние российских бизнесменов с начала года выросло на $18,1 млрд.

Список основан на динамике котировок акций компаний, находящихся в собственности миллиардеров. Владимир Потанин, президент "Норникеля", возглавляет российскую часть списка. Его состояние с начала 2025 года достигло $29,5 млрд, увеличившись на $1,76 млрд. В глобальном индексе он занимает 77-ю строчку.

Алексей Мордашев, основной акционер "Северстали", стал богаче на $2,57 млрд. Его капитал оценивается в $25,8 млрд, что соответствует 94-му месту в мире.

Несмотря на убытки в $3,07 млрд, Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК, сохраняет третье место среди россиян с состоянием $22,8 млрд (108-е место в мире).

Основатель "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов (110-е место в мире) и совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон (111-е место) имеют по $22,7 млрд. При этом капитал Алекперова сократился на $2,58 млрд, а Михельсон заработал в уходящем году $330 млн.

Россия и Англия сравнялись по количеству миллиардеров. В 2024 году количество долларовых миллиардеров в России увеличилось на 8,5%, до 128 человек, что позволило ей подняться на четвертое место, разделив его с Великобританией. Cовокупное состояние российских миллиардеров достигло $457 млрд.