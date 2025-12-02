Платежная система Европы блокирует карты граждан РФ

Европейская платежная система Wise начнет блокировать карты для граждан из России и Беларуси, не имеющих гражданства или вида на жительство в странах Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии.

Такое решение было принято в связи с новым пакетом санкций ЕС, указали в сообщении представители платежной системы. Блокировка носит временный характер. Чтобы восстановить доступ, пользователям необходимо подтвердить свой статус, отправив соответствующие документы в ответ на уведомление, которое уже разослано клиентам. Сделать это нужно до 30 января 2026 года.

Данные меры были анонсированы на фоне заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен от 1 декабря о подготовке новых санкций против Беларуси. Поводом стало проникновение воздушных шаров в воздушное пространство Литвы, что в Брюсселе расценили как неприемлемые действия.

По оценке депутата Европарламента Томаша Здеховского, в 2026 году возможно принятие Евросоюзом не менее трёх пакетов санкционных мер в отношении Российской Федерации.